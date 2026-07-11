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Tallada la circulació a l'R13 i l'R14 entre Vinaixa i la Plana-Picamoixons per un robatori de cable

Societat

  • Diversos viatgers a l'andana de l'estació de Sant Vicenç de Calders -

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Publicat el 11 de juliol de 2026 a les 10:51

La circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies es troba interrompuda aquest dissabte al matí entre les estacions de Vinaixa (Garrigues) i la Plana-Picamoixons, a Valls (Alt Camp), per un robatori de cable. S'ha establert un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre ambdues estacions a l'espera que Adif reposi el cable.

Precisament, Renfe recuperava aquest dissabte el servei ferroviari habitual de les línies R13, R14 i RT1 entre Sant Vicenç de Calders i la Plana-Picamoixons, un cop finalitzats els treballs que s'han dut a terme al túnel d'aquest tram de la xarxa ferroviària.

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