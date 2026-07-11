Tallada la circulació a l'R13 i l'R14 entre Vinaixa i la Plana-Picamoixons per un robatori de cable

La circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies es troba interrompuda aquest dissabte al matí entre les estacions de Vinaixa (Garrigues) i la Plana-Picamoixons, a Valls (Alt Camp), per un robatori de cable. S'ha establert un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre ambdues estacions a l'espera que Adif reposi el cable.\r\n\r\nPrecisament, Renfe recuperava aquest dissabte el servei ferroviari habitual de les línies R13, R14 i RT1 entre Sant Vicenç de Calders i la Plana-Picamoixons, un cop finalitzats els treballs que s'han dut a terme al túnel d'aquest tram de la xarxa ferroviària.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nAixí serà la nova xarxa de Rodalies i Regionals: noves línies, perllongacions i millors freqüències Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n