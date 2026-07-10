Els Bombers de la Generalitat han donat aquest divendres al vespre per controlat l'incendi forestal de Sentmenat (Vallès Occidental),, un dels focs més importants de la setmana a Catalunya, que cremava des de dimarts i ha afectat unes 200 hectàrees, segons els Agents Rurals. El cos ha anunciat el canvi de fase després de confirmar que el perímetre es manté estable i que el risc de propagació és baix, tot i que encara hi continuen treballant 21 dotacions, que es desescalaran progressivament al llarg de la nit.
L'incendi va obligar a desplegar un ampli dispositiu d'emergència i va provocar el confinament preventiu de diverses urbanitzacions. Després d'estabilitzar-lo, els Bombers han continuat remullant punts calents, revisant les zones més sensibles i consolidant tot el perímetre abans de donar-lo oficialment per controlat. La proximitat del foc a zones habitades va fer que el pas a aquesta fase s'endarrerís més del que és habitual.
Amb el control de l'incendi de Sentmenat, la situació dels focs forestals a Catalunya continua millorant després d'una setmana marcada per la simultaneïtat d'incendis. Els Bombers mantenen dispositius als incendis de Guimerà i Navarcles, mentre que els de la Bisbal d'Empordà, Carme, Manlleu, Gavà i ara també Sentmenat ja es troben controlats.
La millora de la situació també ha permès a Protecció Civil rebaixar el pla INFOCAT de la fase d'emergència a la d'alerta. Tot i això, les autoritats insisteixen que el risc d'incendi continua sent molt elevat per l'onada de calor i demanen mantenir la màxima prudència per evitar nous focs.
S'acaba la segona onada de calor, comença la tercera
Aquest divendres s'acaba la segona onada de calor de l'estiu, però a partir de diumenge comença la tercera, que pot assolir registres similars o encara més alts. D'aquesta manera, Catalunya continuarà sota l'efecte d'una cúpula que fa dies que deixa temperatures molt per sobre de la mitjana, rècords de temperatures, incendis i un greu impacte sobre la salut, lamentablement exemplificat per la mort d'un temporer a Ponent.
Aquest divendres les màximes més altes s'han situat entre els 38 i els 39,6 graus. A Lleida, després de quatre dies per sobre la quarantena -en 68 observatoris de 28 comarques-, s'han quedat a només quatre dècimes i no s'ha superat el rècord establert l'any passat de jornades consecutives amb temperatures roents.