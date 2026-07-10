Investiguen un possible cas de febre hemorràgica de Crimea-Congo a Catalunya

El Departament de Salut investiga un possible cas de febre hemorràgica de Crimea-Congo (FHCC) a Catalunya. El pacient està ingressat en una unitat d'aïllament de l'Hospital Clínic de Barcelona i a l'espera dels resultats de les proves que han de confirmar o descartar la infecció. Tant la Generalitat com el centre hospitalari insisteixen que, de moment, es tracta únicament d'un cas sospitós.
Segons ha avançat el diari Ara i han confirmat fonts de Salut a l'ACN, la persona afectada havia estat recentment al nord d'Espanya, una zona on el virus circula de manera esporàdica perquè hi ha una elevada presència de paparres capaces de transmetre la malaltia. El fet que presenti un quadre clínic compatible amb aquesta infecció ha portat els professionals sanitaris a activar el protocol previst per a aquests casos.
Si finalment es confirmés el diagnòstic, seria el primer cas de febre hemorràgica de Crimea-Congo notificat a Catalunya. Fins ara, tots els casos sospitosos investigats al país havien resultat negatius. A Espanya, en canvi, el virus es va detectar per primera vegada en paparres l'any 2010, però els primers casos en humans no es van confirmar fins al 2016. Des d'aleshores, s'han notificat setze casos al conjunt de l'Estat, l'últim confirmat correspon a la primavera del 2025 a Castella i Lleó. Segons el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC), aquest 2026 només s'havia detectat un cas confirmat a Europa, precisament també a la província de Salamanca.
Com es transmet i quins símptomes provoca?
La febre hemorràgica de Crimea-Congo és una malaltia vírica zoonòtica que es transmet principalment a través de la picada de paparres infectades, tot i que també es pot transmetre pel contacte directe amb sang o fluids corporals de persones o animals infectats. La majoria d'infeccions són asimptomàtiques o provoquen un quadre lleu.
Quan apareixen símptomes, aquests solen començar de forma sobtada després d'un període d'incubació d'entre un i tres dies —tot i que pot arribar fins als nou— amb febre alta, dolor muscular, mal de cap, mareig, dolor cervical, irritació ocular, nàusees, vòmits o diarrea. En els casos més greus, la malaltia evoluciona cap a hemorràgies internes i externes i pot arribar a tenir una taxa de mortalitat d'aproximadament el 30%. Els especialistes insisteixen que el tractament de suport precoç és clau per millorar el pronòstic dels pacients.