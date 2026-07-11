Controlat l'incendi de la Catalunya Nord després de més d'una setmana

Els bombers dels Pirineus Orientals han donat per controlat l'incendi de la Catalunya Nord, declarat el 4 de juliol al municipi de Trevillac. El foc ja està contingut dins del seu perímetre i les autoritats asseguren que no hi ha risc que es continuï propagant.\r\n\r\nEl prefecte dels Pirineus Orientals, Pierre Regnault de la Mothe, ha destacat que el dispositiu d'emergència ha evitat que les flames arribessin al massís dels Aspres, com va passar en el gran incendi del 1976. Divendres passat també es va autoritzar el retorn dels veïns dels últims sis municipis que continuaven evacuats.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEls evacuats a la Catalunya Nord comencen a tornar a casa malgrat que l'incendi continua descontrolat\r\n\r\n