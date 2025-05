El Suprem rebutja investigar Joan Carles per delictes fiscals

No hi haurà investigació del Tribunal Suprem contra Joan Carles I. L'alt tribunal ha refusat una querella presentada contra el rei emèrit per cinc delictes fiscals contra la Hisenda Pública. Aquesta petició va ser presentada el passat mes de novembre per un grup de magistrats jubilats, fiscals anticorrupció retirats i diversos intel·lectuals.

Cal recordar que el passat mes de març la Fiscalia ja va demanar l'arxivament de la querella. El ministeri fiscal va referir-se que ja es van obrir diligències contra Joan Carles I l'any 2020, motiu pel qual va marxar a Abu Dhabi. Aquella investigació va acabar dos anys després amb l'arxivament i ara la Fiscalia diu que "no s'aporten ni fets ni proves diferents" que permetin l'obriment d'una nova causa.

Hi haurà ampliació.