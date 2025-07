Cop del Tribunal Suprem a una de les demandes dels sindicats. L'alt tribunal ha dictaminat que les indemnitzacions per acomiadament improcedent no es poden incrementar per la via judicial amb altres quantitats que depenguin de les circumstàncies concretes de cada treballador, tal com demanen els representants laborals.

El Suprem ha desestimat el recurs d’un treballador acomiadat amb una sentència que considera que la fórmula legal vigent de 33 dies per any treballat ofereix “seguretat jurídica i uniformitat a tots els treballadors” que són “reparats en els mateixos termes” si perden la feina. L'alt tribunal afegeix que les decisions del Comitè Europeu de Drets Socials “no són executives ni directament aplicables entre particulars”.

El ple de la Sala del Social ha establert que ni el Conveni de l’Organització Internacional del Treball (OIT) ni l’última actualització de la Carta Social Europea obliguen a un pagament per sobre dels 33 dies i “només indiquen que la indemnització ha de ser adequada”.

Segons el Suprem, l’expressió d’indemnització adequada que s’inclou a l’article 24 de la Carta Social Europea “resulta literalment inconcreta”. “Per això, s’entén que no es tracta de mandats directament aplicables sinó de declaracions programàtiques, d’oberta interpretació, la virtualitat concreta de les quals exigiria intervenció legislativa”, assenyalen.