El temps d'aquest dijous 11 de setembre: una Diada amb alternança entre sol i núvols

Una Diada amb sol i núvols. La predicció del temps del Meteocat apunta a una jornada monopolitzada pel sol a la zona oest del país i amb més núvols a l'est. En aquesta zona fins i tot pot haver-hi ruixats puntuals tant al matí com a la tarda, tot i que la temperatura pujarà lleugerament arreu.
Al matí, el cel estarà assolellat a l'oest del país, i lleugerament ennuvolat a la part est i s'esperen ruixats al Pirineu i a punts del quadrant nord-est. La temperatura màxima serà lleugerament més alta arreu, excepte al litoral nord, on serà lleugerament més baixa. De 06:00 a 12:00 hi ha un avís per intensitat de pluja al Barcelonès i el Maresme, i en la franja central del dia, de 12:00 a 18:00 a diverses comarques de litoral central i del nord-est.
Durant la tarda, el cel estarà mig ennuvolat, a la meitat est i al Pirineu, amb el creixement d'algunes nuvolades, mentre que a la resta del territori estarà poc ennuvolat. A final del dia, els ruixats es podran estendre cap al litoral i prelitoral central. Seran d'intensitat entre feble i moderada i amb acumulacions de precipitació entre minses i poc abundants.
Aquest dijous, Barcelona començarà el dia amb uns 22 graus de mínima que s'estiraran fins als 27 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 15 graus de mínima que arribaran als 25 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 15 graus que pujarà fins als 28 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 20 graus que creixeran fins als 31 °C a la tarda.