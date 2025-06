El temps d'aquest dijous 19 de juny: les temperatures segueixen augmentant i freguen els 40 graus

Continua la calor. Dijous serà un dia calorós, amb els termòmetres catalans per sobre dels 30 graus i fregant els 40. La temperatura seguirà pujant de cara al cap de setmana i a l'espera d'una revetlla de Sant Joan on superar els trenta graus ja serà l'habitual.

Al matí no hi haurà núvols enlloc i tan sols en alguns punts del Maresme, Tarragona i Vielha no se superaran els trenta graus. A la resta de Catalunya els termòmetres sí que s'enfilaran sobre la trentena, amb especial èmfasi a Ponent, on vorejaran la quarantena. En tot cas, no hi ha avisos per calor extrema previstos.

#VídeoPredicció



La calor serà més acusada els pròxims dies, sobretot de cara a dissabte. A banda, podrem trobar alguns xàfecs locals, més nombrosos a partir de divendres a zones de muntanya.



Us expliquem tota la predicció al següent vídeo 👇https://t.co/pEgVHwALf7 pic.twitter.com/bw9O0zP79E — Meteocat (@meteocat) June 18, 2025

En canvi, a la tarda i sobretot al terç nord del país i alguns punts de Lleida hi haurà núvols. Els ruixats seran anecdòtics i tan sols estan previstos a Tremp. A la resta del país, seguirà el sol com a protagonista. En general, la temperatura estarà lleugerament per sobre de la de dimecres.

Aquest dijous, doncs, Barcelona començarà el dia amb uns 24 graus de mínima que s'estiraran fins als 31 a la tarda. A Girona la jornada tindrà setze graus de mínima que arribaran als 34 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de dinou graus que pujarà fins als 38 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 22 graus que creixeran fins als 29 °C a la tarda.