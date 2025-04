El temps d'aquest dijous 24 d'abril: es manté l'ambient assolellat

L'ambient assolellat i calorós de la diada de Sant Jordi es mantindrà aquest dijous arreu de Catalunya. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) apunta a una jornada sense sorpreses, amb cel serè o poc ennuvolat en general i durant tot el dia.

A banda del sol, també hi haurà alguns núvols baixos al litoral central i nord, així com durant la tarda al vessant nord del Pirineu occidental. Per altra banda, a partir del final del matí creixeran algunes nuvolades al nord-est del país. A la mateixa zona, no es descarta algun plugim feble.

La temperatura mínima serà lleugerament més alta, fins i tot amb un ascens moderat al Pirineu. Per la seva banda, la màxima serà també moderadament més alta a tot el país, excepte al sector central del litoral, on quedarà semblant.

Aquest dijous Barcelona començarà el dia amb uns 14 graus de mínima que s'estiraran fins als 19 a la tarda. A Girona la jornada tindrà cinc graus de mínima que arribaran als 23 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de vuit graus que pujarà fins als 28 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb dotze graus que creixeran fins als 21 °C a la tarda.