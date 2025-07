El temps d'aquest dijous 3 de juliol: els ruixats s'estenen com a preludi del cap de setmana

Fi de l'onada de calor i inici dels ruixats. Dijous serà un dia amb ambient assolellat al matí, però els ruixats guanyaran pes a la tarda al nord del país i també a la Depressió Central. Una situació que es repetirà durant el divendres i el cap de setmana.

La calor començarà de matinada. Hi ha un avís per calor nocturna al Baix Llobregat, el Garraf i el Barcelonès. El matí començarà amb el cel serè o poc ennuvolat fins al migdia. A partir del final del matí, creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i al prelitoral que deixaran el cel mig ennuvolat. La temperatura màxima baixarà lleugerament.

A partir del final del matí hi haurà ruixats al Pirineu i Prepirineu, així com a l'interior del quadrant nord-est, que a la tarda podran arribar a altres punts del nord de la depressió Central, juntament amb núvols. Hi ha un avís per intensitat de pluja entre les 14:00 i les 20:00 que afecta fins a vint-i-quatre comarques. On hi ha un perill més elevat (3/6 en l'escala del Meteocat) és a Osona, el Ripollès, el Lluçanès i el Berguedà.

Aquest dijous Barcelona començarà el dia amb uns 26 graus de mínima que s'estiraran fins als 33 a la tarda. A Girona la jornada tindrà vint graus de mínima que arribaran als 37 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 21 graus que pujarà fins als 38 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 24 graus que creixeran fins als 33 °C a la tarda.