Vueling es justifica per expulsar d'un vol a un grup d'adolescents amb una «actitud altament conflictiva»

La companyia de vol Vueling he emès un comunicat al seu perfil d'X explicant la situació que es va viure aquest dimecres a un dels seus vols València-París Orly, en què van haver d'expulsar de l'avió a un grup de cinquanta adolescents amb "una actitud altament conflictiva".

La polèmica ha sorgit perquè el grup era jueu i estava fent càntics hebreus i s'ha acusat la companyia d'antisemitisme. La companyia nega que aquesta decisió estigui condicionada per la religió dels implicats i remarquen que es va fer per "garantir la seguretat de tots els passatgers". Segons diuen en el comunicat, estaven manipulant de forma inadequada el material de seguretat de l'avió i no deixaven d'interrompre el personal a bord durant l'explicació sobre els protocols d'evacuació.

L'empresa ha assegurat que van seguir els protocols de seguretat establerts en aquests casos després que els i les treballadores de l'avió consideraren que l'actitud dels adolescents estava comprometent "la integritat del vol, així com la seguretat dels passatgers i de l'operativa", expressa Vueling en el comunicat.

Van avisar a la Guàrdia Civil i van desembarcar els viatgers que estaven causant el conflicte. A més, expliquen, el grup va continuar amb un comportament agressiu en la terminal de vol i, inclús, els cossos de seguretat van detindre a la responsable dels adolescents.

El ministre israelià, Amichai Chikli, ha considerat la situació com un acte “antisemita” i l'ha denunciada públicament al seu perfil d'X.

The woman who was arrested and beaten is the director of the Kinneret summer camp.



Fifty Jewish French children, aged 10 – 15, were singing Hebrew songs on the plane.



The @vueling airline crew said that Israel is a terrorist state and forced the children off the aircraft; they… https://t.co/V78PEHB58B pic.twitter.com/HizF6SZoaD