El temps d'aquest dilluns 27 d'octubre de 2025: núvols i avís per pluja intensa a tres comarques

El cel d'aquest dilluns 27 d'octubre estarà marcat per les nuvolades a bona part del territori, sobretot, durant el matí. Els núvols amenaçaran de pluja intensa a tres comarques del litoral la Selva, el Barcelonès i el Maresme. Tant és així que el Meteocat ha activat una alerta de perill u sobre sis entre la mitjanit i les 6 del matí de dilluns, es tracta, doncs, d'un risc moderat.
El cel estarà ennuvolat amb algun núvol alt a la part nord de Catalunya i les comarques centrals. Durant el matí els núvols seran especialment presents aI Baix Empordà, la Selva, el Vallès Oriental i el Maresme. D'altra banda, dues comarques de l'oest tampoc se n'escaparan: la Noguera i la Segarra. També hi haurà núvols baixos a punts del litoral i prelitoral nord durant la primera meitat del dia. La visibilitat al matí es veurà compromesa per la boira entre el Pla d'Urgell i l'Urgell i també entre l'Anoia i el Bages.
Durant la tarda, a la previsió desapareix qualsevol alerta per pluges, i creixerà alguna nuvolada en alguns llocs de l'interior del nord-est i a la Vall d'Aran i el Pirineu, on augmentaran els núvols a partir del migdia. A la resta de Catalunya i, en especial a totes les comarques centrals, l'oest i les Terres de l'Ebre el cel quedarà clar. Pel que fa a les temperatures es mantindran estables i es preveu, com a màxim, alguna gelada lleugera al Pirineu durant la matinada.
Aquest dilluns, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 14 graus de mínima i es preveu arribar als 22°C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 7 graus de mínima i s'arribarà als 20 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 5 graus que pujarà fins als 18°C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 10 graus de mínima que podran arribar fins als 21 °C segons la previsió.