El temps d'aquest dilluns 9 de juny: matí amb ambient assolellat i tarda amb algun núvol

Venint d'un diumenge amb diversos núvols arreu del país, el dilluns serà més d'estiu amb un matí generalment serè o poc ennuvolat a gran part del territori. Les excepcions es trobaran als punts del litoral sud i de la serralada transversal on és probable que algun núvol baix es deixi veure.

De cara a la tarda, gran part del territori es mantindrà assolellat, però pel nord s'anirà ennuvolant pel Pirineu i Prepirineu provocant que hi hagi possibilitats d'algun ruixat d'intensitat feble. Per altra banda, també hi haurà algunes bandes de núvols alts creuant d'est a oest.

La temperatura, pel que fa a la mínima, serà lleugerament més baixa. La màxima pujarà, especialment a l'interior del país i a la resta de punts ho farà de manera suau, rondarà els 30 graus.

Per als pròxims dies, el mapa de les isòbares preveu que les pressions faran arribar pols sahariana i augments de temperatura que tocaran sostre de cara el dimecres.