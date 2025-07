El temps d'aquest dimarts 15 de juliol: clima assolellat i ruixats puntuals a la tarda

Ambient assolellat, calor i ruixats puntuals. Dimarts serà un dia que marcarà climatològicament la setmana. Les temperatures superaran la trentena de graus pràcticament arreu de Catalunya i el nord del país es remullarà a la tarda.

Al matí el sol serà protagonista a tot el país, amb la temperatura lleugerament per sobre de la de dilluns. Però els termòmetres no s'enfilaran prou, i el Meteocat no ha emès cap avís per calor intensa. Els 35 graus de Móra d'Ebre seran el sostre de Catalunya.

A la tarda, creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu, i a punts de l'interior del quadrant nord-est. A partir del migdia són probables alguns xàfecs a punts del Pirineu i Prepirineu. Seran d'intensitat feble o moderada i aniran acompanyats de tempesta.

Aquest dimarts Barcelona començarà el dia amb uns 24 graus de mínima que s'estiraran fins als 31 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 18 graus de mínima que arribaran als 33 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 18 graus que pujarà fins als 34 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 22 graus que creixeran fins als 31 °C a la tarda.