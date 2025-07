El temps d'aquest dimarts 29 de juliol: calor moderada i ruixats puntuals

Temps estable i tranquil. El Meteocat preveu per dimarts una jornada assolellada, amb les temperatures entorn dels trenta graus i amb ruixats puntuals al litoral i a la Catalunya Central. Les pluges guanyaran intensitat durant la matinada i aniran a menys a mesura que avanci el dia.

De fet, de 00:00 a 06:00 hi ha activat un avís per intensitat de pluja (1/6 a l'escala del Meteocat) a cinc comarques: Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès i Maresme. A la resta del país, al matí hi haurà un ambient assolellat i moderadament calorós. Els 34 graus de Móra d'Ebre seran el sostre de Catalunya.

A la tarda, creixeran nuvolades a punts de muntanya, sobretot del quadrant nord-est, que deixaran el cel mig ennuvolat i tant la temperatura màxima com la mínima baixaran lleugerament. No haurien de caure xàfecs al litoral, però zones de la Catalunya Central com Vic o Moià poden quedar remullades.

Aquest dimarts, Barcelona començarà el dia amb uns 22 graus de mínima que s'estiraran fins als 28 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 14 graus de mínima que arribaran als 30 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 15 graus que pujarà fins als 33 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 20 graus que creixeran fins als 29 °C a la tarda.