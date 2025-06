El temps d'aquest dimarts 3 de juny: calma abans d'un breu canvi de temps

La tarda d'aquest dilluns ja ha estat marcada per una certa inestabilitat al nord del país on, de fet, s'ha activat l'alerta per un temporal de pluja, tempesta, pedra i fortes ratxes de vent. Aquest dimarts, però, la situació torna a la tranquil·litat dels últims dies. El sol serà el protagonista de la primera meitat del dia, mentre que el segon tram de la jornada anticiparà el breu canvi de temps que arriba dimecres.

De moment, aquest dimarts mostra com arriba un front que avança fins al nord del país. El matí serà assolellat a bona part del país, però l'arribada de núvols deixarà un ambient més tapat a la tarda. De cara al vespre, les nuvolades ja seran més extenses al nord del país.

#PrediccióMitjàTermini



De cara a mitjans de la setmana que ve, ens creuarà un solc que en podrà portar algunes precipitacions i una baixada de la temperatura. pic.twitter.com/qBZSw99EYE — Meteocat (@meteocat) June 1, 2025

Pocs canvis pel que fa a les temperatures. Els valors es mantindran similars als dels últims dies aquest dimarts, tot i que dimecres cauran lleugerament. En tot cas, remuntaran de cara a dijous i divendres. Dimarts les màximes es trobaran en els 33 graus a l'interior i en els 27 a zones del litoral.

Avís per tempestes aquest dimecres

I és que és de cara al dimecres que arriba el canvi de temps. Es preveuen pluges a qualsevol punt del país durant el matí, si bé la probabilitat serà més baixa al litoral de Barcelona i del Camp de Tarragona. A la tarda s'activarà un avís per tempestes i pedregades que afectarà el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i l'Alt Empordà.