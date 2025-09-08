El temps d'aquest dimarts 9 de setembre: termòmetres cap avall i ruixats diversos

Catalunya remullada. La de dimarts serà una jornada marcada per les pluges arreu, segons avisa el Meteocat. A més, les temperatures aniran a la baixa, tot i que tornaran a recuperar valors més alts a finals de setmana. Hi ha diversos avisos per intensitat de pluja.
Al matí, hi haurà un cel entre molt ennuvolat i cobert i els ruixats més destacats afectaran el litoral i prelitoral, sobretot la meitat sud del sector. Hi ha un avís per intensitat de pluja (escala 4/6 del Meteocat) de 08:00 a 14:00 a les comarques del Tarragonès, Baix Penedès, Garraf i Baix Llobregat.
A la tarda, els ruixats seran més importants a l'interior, especialment en zones de muntanya. Seran d'intensitat feble i acumularan quantitats de precipitació minses. Tot i això, en les comarques avisades és possible que siguin d'intensitat forta i acumulin quantitats abundants. Hi ha un avís per intensitat de pluja, de 14:00 a 20:00 al Solsonès, Bages, Moianès, Lluçanès, el Berguedà, el Ripollès i Osona.
Aquest dimarts, Barcelona començarà el dia amb uns 23 graus de mínima que s'estiraran fins als 24 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 17 graus de mínima que arribaran als 28 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 16 graus que pujarà fins als 26 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 21 graus que creixeran fins als 24 °C a la tarda.