El temps d'aquest dimecres 12 de novembre: arriba l'«estiuet de Sant Martí»

La previsió per als pròxims dies és determinada per l'arribada d'un front del sud que du un augment de les temperatures i pols en suspensió. Aquest dimecres al matí el cel estarà serè en general, tot i que arribaran algunes bandes de núvols alts preferentment de matinada i a partir de la tarda.
Independentment, es formaran núvols baixos a la meitat sud del litoral i prelitoral i de Ponent, sobretot a les Terres de l'Ebre, que deixaran el cel molt ennuvolat, sobretot a les comarques del Baix Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès.
A la tarda també s'esperen núvols que, sobretot, es concentraran al litoral i al prelitoral mentre que a l'interior del país es deixarà pas a clarianes i cels solejats a partir de migdia.
A Barcelona començarà el dia amb uns 15 graus de mínima i es preveu arribar als 21 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 7 graus de mínima i s'arribarà als 21 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 5 graus que pujarà fins als 21 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 12 graus de mínima que podran arribar fins als 21 °C segons la previsió.
Quan és l'estiuet de Sant Martí?
Com han avisat des del Meteocat els últims dies, la massa d'aire calenta que ve del sud provocarà un augment de la temperatura i, de cara a divendres, podria deixar precipitacions febles acompanyades de fang a punts de l'oest de Catalunya, és el que es coneix com a "estiuet de Sant Martí" que cau en aquesta època de l'any per Sant Martí, l'11 de novembre.
Aquest “estiuet” vindrà de la mà de la borrasca Claudia, que travessarà el país provocant vent del sud que farà pujar la temperatura. A més, augmentarà la pols en suspensió, fent que la precipitació vingui acompanyada de fang.
L'impacte d'aquest fenomen meteorològic es començarà a notar a partir del dimecres, ja que la temperatura mínima i màxima serà lleugerament més alta. La mínima serà moderadament més alta a punts de la meitat est. La màxima pujarà entre lleugerament i moderadament al terç oest. Però serà dijous quan s'arribi a temperatures molt poc habituals per a un novembre de tardor, ja que segons el Meteocat farà entre 20 i 25 °C.