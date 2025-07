El temps d'aquest dimecres 16 de juliol: les temperatures continuen picant cap amunt

Més calor. Aquesta setmana està marcada per les altes temperatures, que van pujant a mesura que passen els dies. Dimecres, pràcticament tot el país superarà els trenta graus, amb pujades més exagerades a l'oest. En canvi, els núvols faran acte de presència a la tarda a l'est del país.

El dia començarà assolellat i amb la temperatura lleugerament més alta que dimarts. El 15 de juliol comença tradicionalment la canícula, el període més càlid de l'any. I el temps complirà amb el que toca. Calor de ple estiu i màximes que tendiran a pujar.

A la tarda, la calor i el sol seguiran sent protagonistes, tot i això, hi haurà alguns intervals de núvols baixos a punts de la meitat nord del litoral i prelitoral. Creixeran algunes nuvolades al Pirineu i a l'interior del quadrant nord-est. En principi, no hi haurà ruixats.

Aquest dimecres Barcelona començarà el dia amb uns 25 graus de mínima que s'estiraran fins als 30 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 19 graus de mínima que arribaran als 33 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 18 graus que pujarà fins als 37 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 21 graus que creixeran fins als 31 °C a la tarda.