El temps d'aquest dimecres 3 de setembre: cel assolellat i ambient càlid

Sol i bon temps. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) és d'una jornada amb un cel assolellat, amb poca presència de núvols i sense ruixats. Les temperatures aniran lleugerament a l'alça. Ara bé, de cara a finals de setmana, tornaran a haver-hi nuvolades i ruixats puntuals.
Dimecres, dominarà l'ambient assolellat, en general, tot i que hi haurà intervals de núvols baixos a punts del litoral al principi i final del dia, i durant les hores centrals de la jornada al prelitoral, sobretot al sud del sector. La temperatura màxima pujarà arreu moderadament, fins i tot l'ascens podrà ser acusat al nord de l'Alt Empordà; tot i això, a trams del litoral central i sud serà similar o lleugerament inferior.
A partir del vespre arribaran alguns núvols alts pel quadrant nord-oest del país. Però no s'espera precipitació. Les temperatures fregaran o superaran lleugerament els 30 graus a les zones de Lleida i Tarragona i quedaran lleugerament per sota a Barcelona i Girona.
Aquest dimecres, Barcelona començarà el dia amb uns 22 graus de mínima que s'estiraran fins als 29 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 14 graus de mínima que arribaran als 31 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 14 graus que pujarà fins als 32 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 21 graus que creixeran fins als 29 °C a la tarda.