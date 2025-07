El temps d'aquest dimecres 9 de juliol: ruixats locals com a preludi dels propers dies

Temps divers. La jornada de dimecres estarà marcada per ruixats al sud-oest, núvols al nord-est i un clima més assolellat al Prepirineu i Pirineu. Tant la temperatura mínima com la màxima pujaran lleugerament, una tendència que es mantindrà a finals de setmana, així com les pluges, que aniran en augment.

Dimarts començarà amb un avís per intensitat de pluja. Afectarà el Montsià, el Baix Ebre, Baix Camp, Baix Penedès, Tarragonès, Alt Camp, Alt Penedès i Garraf. S'allargarà de 01:00 a 07:00 de la matinada. Al matí, el cel es estarà ennuvolat al litoral i prelitoral i a la resta estarà serè, si bé fins a migdia hi haurà núvols baixos a la depressió Central.

#VídeoPredicció



Dimecres vindrà marcat per alguns ruixats localment intensos a punts de la costa daurada i alguns núvols a la resta.https://t.co/LNd1Y28dkD pic.twitter.com/jbPEiRIHy2 — Meteocat (@meteocat) July 8, 2025

A la tarda els núvols guanyaran terreny i tenyiran de blanc i gris el cel de tot Catalunya a excepció del Prepirineu i Pirineu. Al llarg de la jornada s'esperen ruixats o xàfecs a la meitat sud del litoral i prelitoral, extensos fins a migdia i aïllats a partir de llavors; durant la tarda també se'n produiran a l'interior del quadrant nord-est.

Aquest dimecres Barcelona començarà el dia amb uns 22 graus de mínima que s'estiraran fins als 28 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 15 graus de mínima que arribaran als 30 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 17 graus que pujarà fins als 32 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 23 graus que creixeran fins als 28 °C a la tarda.