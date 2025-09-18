El temps d'aquest divendres 19 de setembre: jornada assolellada amb un canvi de temps a la vista

Sol i temperatures entorn dels trenta graus. La previsió meteorològica per divendres és molt similar a la dels darrers dies. Hi haurà un cel assolellat a pràcticament tot el país, amb alguns núvols i sense possibilitat de ruixats. A l'espera d'un canvi de temps diumenge.
Al matí el cel tindrà el sol com a protagonista, malgrat la presència d'alguns núvols alts. A més, a primera hora i novament a partir de mitja tarda, hi haurà nuvolositat de tipus baix a trams del litoral i prelitoral i a punts de Terres de l'Ebre.
La temperatura serà molt similar a la dels darrers dies. Més calor a l'extrem oest del país, superant els trenta graus, que no pas a l'extrem est, lleugerament per sota, tot i que en línies generals la temperatura màxima serà lleugerament més baixa.
Tot plegat es mantindrà igual dissabte, però canviarà radicalment diumenge. Una onada de ruixats a tot el país anirà acompanyada d'una baixada de temperatures amb la que començarem la setmana vinent. Serà també la setmana amb què inici la tardor.
Aquest dijous, Barcelona començarà el dia amb uns 23 graus de mínima que s'estiraran fins als 27 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 16 graus de mínima que arribaran als 31 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 17 graus que pujarà fins als 34 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 21 graus que creixeran fins als 28 °C a la tarda.