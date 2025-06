El temps de Sant Joan: doble alerta meteorològica i molta calor

La calor i la inestabilitat es mantenen a Catalunya per Sant Joan. Els últims dies ja han estat marcats per les altes temperatures acompanyades de pluges, tempestes i pedregades en alguns punts del país. I de cara a aquest dimarts, l'escenari serà molt similar amb una doble alerta meteorològica que fa precisament referència als dos fenòmens protagonistes d'aquests dies.

Alerta per calor

Anem per parts. Sant Joan marca l'inici de l'episodi de calor més generalitzat des de principi d'any. L'alerta del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) per les altes temperatures afecta el tram central del dia i afecta les comarques de Ponent, com ha estat habitual en les últimes jornades, però aquest dimarts també inclou el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

Les properes hores i de cara a la revetlla de Sant Joan, la calor 🌡️ serà la protagonista, amb màximes que superaran els 35º a molts punts i pel que fa a la mínima, a punts del litoral, no baixaran dels 21-23º. pic.twitter.com/rpz7B3bsU4 — Meteocat (@meteocat) June 23, 2025

La calor serà la protagonista, amb màximes que superaran els 35° a molts punts i pel que fa a la mínima, a punts del litoral, no baixaran dels 21-23°. Protecció Civil ha activat el pla Procicat per l'episodi de calor intensa que es preveu que duri almenys fins dimecres i que faci que se superin en molts indrets els llindars de calor nocturna.

Alerta per pluges

L'alerta del Meteocat per pluges també es manté, si bé és menys generalitzada que en els últims dies. Es preveuen acumulacions de 20 litres d'aigua en només 30 minuts al Ripollès, el Berguedà i la Cerdanya, amb uns xàfecs que aniran acompanyats localment de tempesta i no es descarten fenòmens de temps violent com la calamarsa o la pedra. Les pluges, de menor intensitat, també són possibles a tot el Pirineu i la Catalunya Central.