El temps de Setmana Santa: inestabilitat a l'espera d'una massa d'aire fred

La tradició es farà bona per Setmana Santa i sembla que la inestabilitat marcarà bona part dels pròxims dies. Els últims dies laborables abans dels festius arranquen amb pluges a bona part del país i, de fet, tant dilluns com dimarts ja s'han activat alertes per intensitat dels ruixats sobretot al nord del país.

Ara bé, aquesta situació provocada per una massa d'aire fred pot canviar coincidint amb els dies festius. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) apunta que, de cara a dijous, l'estabilitat pot arribar i mantenir-se fins divendres. Ara bé, més enllà, l'escenari és d'incertesa.

I és que sembla que vindria una nova massa d'aire fred a Catalunya. Així doncs, les primeres dades meteorològiques apunten que el cap de setmana i el Dilluns de Pasqua podria marcar el retorn de la inestabilitat. Les masses d'aire fred solen caracteritzar-se per una baixada generalitzada de les temperatures amb possibilitat de precipitacions.