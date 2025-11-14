El temps del cap de setmana del 15 i 16 de novembre: cels nuvolats i baixada de temperatures

Aquest cap de setmana començarà amb precipitacions al nord del país i cels solejats a la resta, tot i que la temperatura cau lleugerament després d'haver passat l'"estiuet de Sant Martí" d'aquests dies previs. El dissabte al matí el cel estarà poc o mig ennuvolat al Pirineu i Prepirineu, on, de fet, s'espera precipitació persistent, sobretot al vessant sud del Pirineu occidental.
A la tarda els núvols s'expandiran també per l'interior oest del país i al litoral hi haurà intervals de núvols durant tota la jornada. També s'espera precipitació al terç oest del país i s'estendrà a la resta del territori, si bé la més extensa serà a la meitat oest. Serà d'intensitat feble i acumularà quantitats poc abundants de precipitació.
El diumenge al matí el cel quedarà serè o poc ennuvolat, si bé amb restes de núvols a punts del Pirineu. Es poden produir alguns ruixats en punts del terç nord del país, tot i que seran d'intensitat feble. A partir de migdia, podran créixer algunes nuvolades al Pirineu i a altres punts de l'interior del quadrant nord-est.
A la tarda els ruixats es desplaçaran al quadrant nord-est així com a l'extrem nord del Pirineu, però no seran preocupants, ja que en general s'acumularan quantitats minses. Tot i això, no es descarta que a la tarda vagin acompanyades de tempesta al nord-est i de neu a punts del Pirineu, on la cota de neu se situarà de matinada entorn dels 2.600 - 2.400 metres; a la tarda baixarà fins als 2.000 metres.
La temperatura s'equilibrarà adaptant-se a la normalitat de la tardor. Aquest dissabte a Barcelona començarà el dia amb uns 15 graus de mínima i es preveu arribar als 22 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 10 graus de mínima i s'arribarà als 22 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 8 graus que pujarà fins als 18 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 12 graus de mínima que podran arribar fins als 21 °C segons la previsió.