El temps del dilluns 28 d'abril: sol al matí i pluges a la tarda

Matí de sol i tarda de pluja. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) per dilluns apunta a una jornada canviant i unes temperatures similars a les del cap de setmana. Hi ha una alerta per intensitat de pluja de 14:00 a 20:00 hores al Berguedà, el Ripollès, el Lluçanès i Osona.

Fins a mig matí hi haurà un ambient assolellat a tot el país. Vora les 12:00 hores arribaran núvols que deixaran el cel mig ennuvolat al quadrant nord-est i altres punts del sector central del litoral i prelitoral. A partir de llavors creixeran nuvolades i quedarà molt ennuvolat el Pirineu.

A partir de migdia hi haurà xàfecs al Pirineu, Prepirineu, l'interior de la meitat est i al prelitoral central i la Catalunya central. Seran d'intensitat entre feble i moderada; acumularan quantitats de precipitació minses o poc abundants. La cota de neu se situarà al voltant dels 2.400 metres.

La temperatura mínima pujarà lleugerament respecte del cap de setmana al litoral, prelitoral i a Ponent, mentre que a la resta serà semblant. Per la seva banda, la temperatura màxima serà similar o lleugerament més alta en general.

Aquest divendres Barcelona començarà el dia amb uns 14 graus de mínima que s'estiraran fins als 22 a la tarda. A Girona la jornada tindrà set graus de mínima que arribaran als 27 de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de vuit graus que pujarà fins als 24 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb onze graus que creixeran fins als 23 °C a la tarda.