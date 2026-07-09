El Tibidabo encén un gran rètol lluminós de «Barcelona» per inaugurar la temporada d'estiu

El parc d'atraccions Tibidabo ha donat aquest dimecres al vespre el tret de sortida a la temporada d'estiu amb l'encesa oficial de les lletres "Barcelona", un rètol situat a l'anomenada Àrea Panoràmica del parc, que vol esdevenir un "nou mirador de nit de la ciutat", segons els seus responsables. L'acte s'ha emmarcat en la celebració del 125è aniversari del Tibidabo i ha inclòs un espectacle amb la peça Barcelona de Freddie Mercury i Montserrat Caballé com a banda sonora i amb dansa contemporània, música i llum fins a la culminació amb l'encesa de les lletres. L'espectacle és una de les principals novetats de la temporada d'estiu del Tibidabo i es farà tots els caps de setmana de juliol a tres quarts de deu de la nit.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nUna onada de calor extrema: màximes de 44 graus i sense fi a curt termini Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n