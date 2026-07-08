La Intersindical denuncia els Mossos per les infiltracions en una assemblea de docents

La Intersindical ha denunciat al jutjat els Mossos d’Esquadra per les infiltracions de dues agents de paisà en una assemblea de docents. Així ho ha anunciat Carles Amigó, delegat d'Educació, en una roda de premsa aquest dimecres a Barcelona. Des del sindicat consideren que s’han vulnerat drets fonamentals com el de vaga, el de llibertat sindical o el dret a reunió pacífica i que són fets “d’extrema gravetat”.\r\n\r\nTambé, en la mateixa línia que ja van expressar en sortir a la llum els fets, demanen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director general de la Policia, Josep Lluís Trapero. El principal objectiu de la denúncia és que es declari que l'actuació va vulnerar drets fonamentals per evitar que es produeixin més infiltracions en un futur: “Demanem a la consellera que es deixi d’amagar rere les faldilles de CCOO i UGT”, ha reclamat Amigó, que també ha demanat que es convoqui “d’una vegada per totes” el comitè de vaga per negociar les reivindicacions dels docents.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nParlon admet que cal revisar «la proporcionalitat i l'oportunitat» d'infiltracions policials com la de l'assemblea docent\r\n\r\n