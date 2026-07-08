L'Assemblea Educativa reclama destinar els diners de les vagues a l'escola pública

L'Assemblea Educativa de Catalunya (AEC) ha presentat un manifest per demanar que els diners dels sous dels treballadors de l'educació pública reverteixin "directament i exclusivament" en l'educació pública. Així ho ha explicat Laura Medino, membre de la plataforma, durant una roda de premsa aquest dimecres al Parlament. L'AEC també ha exigit la retirada de les sancions i multes als docents expedientats per haver participat de les mobilitzacions dels últims mesos. "Que ens diguin quants diners s'han recaptat en quatre mesos de vagues, i com es gastaran", ha reclamat Medino, que ha defensat que "el més just i coherent" és revertir-los en l'alumnat per millorar l'educació del país. \r\n\r\nEn aquest sentit, han reclamat "justícia", i que els diners vagin cap als nens i nenes. Així mateix, des de l'Assemblea Educativa han tornat a reclamar diàleg a la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, i han refermat que mantindran "la lluita" fins aleshores.\r\n