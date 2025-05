Els Bombers donen per controlat l'incendi de Vilanova però avisen que la nau pot col·lapsar

Els Bombers han afirmat que l’incendi de la nau de material de piscines de Vilanova i la Geltrú s'ha donat per controlat a les 18.30 h de la tarda, però que de moment no està “extingit”. Així ho ha expressat Joan Josep Bellostes, cap d’intervenció del cos, que ha dit que durant les darreres hores han centrat els treballs a retirar de la nau el producte químic que ha provocat el confinament, que han situat en contenidors allunyats de la població. Bellostes ha admès que encara hi ha producte químic a l’interior de la nau que no poden retirar perquè aquesta “amenaça de col·lapsar”. Així, ha dit que “mantenen la vigilància” a l’espera de possibles precipitacions aquesta nit, que podrien fer reaccionar el producte químic que queda a la nau.