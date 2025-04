Els Bombers rescaten un total de catorze persones al medi natural

Els Bombers han fet onze rescats i recerques d'un total de catorze persones al medi natural aquest dijous. En un dels casos, el cos d'emergències ha rescatat una persona ferida greu en una cama a Horta de Sant Joan (Terra Alta), una dona de 40 anys accidentada mentre feia barranquisme al barranc de Canaletes. En un altre cas, un excursionista de 48 anys s'ha vist sorprès per una allau a Bellver de Cerdanya. Després de rescatar-lo ha estat traslladat amb ferides menys greus a l'hospital de Puigcerdà. Un esquiador de muntanya també ha estat rescatat després d'accidentar-se a la Tartera de la Canal Baridana, a Cavá (Alt Urgell).

El primer del dia ha tingut lloc a Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat), on un ciclista s'ha accidentat quan baixava a la zona de Can Bori. A Queralbs (Ripollès) s'ha rescatat tres nois de divuit anys enfilats al Pic Roc, que no en sabien baixar. L'helicòpter se'ls ha endut sans i estalvis fins al refugi del Niu de l'Àliga. Hores més tard també s'ha rescatat dos excursionistes de 31 anys que havien pujat pel camí dels Enginyers i no podien baixar per l'aigua i la neu. A Albinyana (Baix Penedès) s'ha rescatat una excursionista que duia dues hores extraviada per la Serra de la Papiola.

A Lles de Cerdanya s'ha rescatat un home de 66 anys que feia el camí de l'Estany de l'Orri i que no podia continuar per una lesió al genoll. Finalment, però, no ha estat necessari extreure'l perquè dues persones l'han ajudat a arribar pel seu peu al refugi del Cap del Rec.

També s'ha rescatat un home de 39 anys a Sant Vicenç de Castellet (Bages) lesionat en un turmell per la Pedrera del Roure. Ha estat traslladat en estat lleu a l'hospital de Sant Joan de Déu. A més, a Montellà i Martinet (Cerdanya) ha calgut rescatar un home de 75 anys que ha patit una lesió al turmell mentre caminava, en companyia de quatre persones més, pel camí del Prat del Cadí. Ha estat traslladat ferit lleu a l'hospital de la Seu d'Urgell. Finalment, a Sant Llorenç Savall (Vallès Occidental), l'helicòpter dels Bombers ha localitzat des de l'aire un home de 92 anys que s'havia extraviat pels boscos entre aquesta població i Monistrol de Calders.