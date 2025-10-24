Els Bombers treballen amb deu dotacions en un incendi forestal a Montcada i Reixac

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest divendres a la tarda per apagar un foc forestal a Montcada i Reixac amb deu dotacions, tres de les quals aèries. Les flames generen una gran columna de fum al turó de Montcada, a Collserola. Els Bombers, que s'hi han desplaçat cap a un quart de cinc de la tarda amb dos avions de vigilància i atac i un helicòpter, informen que l'indret és de difícil accés, però que està rodejat per una zona de vegetació aclarida i per una pedrera. És per això que la hipòtesi és que sigui un incendi amb poc recorregut. Cap a dos quarts de sis han informat que el flanc dret ja no avança i que treballen amb aigua i eines manuals en l'esquerre, que, tot i que continua actiu, crema amb baixa intensitat.\r\n