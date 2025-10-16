Els col·lectius vulnerables podran anar a vacunar-se de la grip i la covid-19 sense cita prèvia als Centres d'Atenció Primària (CAP) fins al 5 de desembre. La mesura busca facilitar l'accés i augmentar les cobertures vacunals entre les persones d'entre 60 i 80 anys i d'altres amb factors de risc. La campanya de vacunació va començar al setembre i fins ara s'han administrat 352.000 dosis de la grip i 238.874 de la covid. La conselleria ha alertat d'un possible avançament del pic gripal a finals de desembre i, per això, ha fet una crida a immunitzar-se abans del pont de la Puríssima. L'objectiu és assolir el 75% de cobertura en majors de 60 anys i personal sanitari i del 60% en embarassades i infants. L'horari en què es podrà anar a vacunar és de dilluns a divendres, de 9.30 h a 12.30 h, i de 16.30 h a 19.30 h. I, en els CAP que obren els dissabtes de manera habitual, també s'oferirà vacunació de 9.30 h a 12.30 h.\r\n