Els consells dels experts per guardar el dècim sense deteriorar-lo

Nadal no és només una època per reunir-se amb la família, visitar mercats nadalencs i cuinar i menjar coses especials, també és la temporada dels sorteigs de loteria en què participa gran part de la població per provar sort per última vegada en l'any. Molta gent fa temps que espera aquestes dates perquè fa temps que han comprat el dècim de loteria de Nadal o la Grossa. Per a moltes persones, conservar aquest bitllet és essencial, perquè potser d'ell depèn que guanyi milions d'euros.
Per aquest motiu, la gent sol guardar el dècim en un lloc on, després i amb els nervis del moment del sorteig, puguin accedir i recordar-se d'on està. Hi ha alguns llocs típics com pot ser la cartera i d'altres més enginyoses com pot ser la porta de la nevera, on s'enganxa el dècim perquè estigui a la vista de tothom a casa. Pocs saben que, triar el lloc és una part molt important, ja que és un document delicat que pot perdre’s o danyar-se amb facilitat i això arruïnaria la participació en el sorteig de loteria. És per això que l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) dona alguns consells per evitar sorpreses el dia de la loteria.
Consells per conservar-lo
El lloc ideal és un espai estable, sense humitat i protegit de la llum. Les temperatures elevades o els ambients massa humits poden deformar el paper, mentre que la llum solar pot fer que les tintes s’esborrin en cas que adquireixes el dècim amb mesos d'antelació i el vulguis conservar. Són llocs molt encertats i segurs per guardar el bitllet un calaix interior o una carpeta ben tancada. També és recomanable evitar doblegar-lo, ja que els plecs poden acabar trencant el paper amb el temps.
Una foto, per si de cas
Si has comprat el dècim en físic i tens por de perdre'l o que es trenqui per qualsevol motiu, només has de pensar que tens una eina amb què convius diàriament que et pot salvar d'una dificultat: el mòbil. Abans de desar el dècim, és molt útil fer-ne una foto clara perquè, en cas que el dècim es perdi o s’espatlli, aquesta imatge pot servir com a justificació per demostrar que eres el propietari del número. Si el dècim és col·lectiu, cada participant hauria de tenir la seva còpia i deixar constància per escrit de la part que juga.
En cas d'accident
Si el dècim pateix algun desperfecte, el més prudent és portar-lo immediatament a una Administració de Loteries, on determinaran què es pot fer amb el bitllet i si cal enviar-lo a una revisió tècnica per validar-lo. El veredicte final, en els casos més complicats, el dona la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, l’òrgan responsable de dictaminar si un dècim molt deteriorat és o no apte per cobrar un premi. De totes maneres, no esperis a l'últim dia si dubtes que el teu dècim pot estar deteriorat o pot ser invàlid pel sorteig!