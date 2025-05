Els escollits dels pressupostos participatius de Barcelona: 76 iniciatives veïnals guanyadores

La segona edició dels pressupostos participatius de Barcelona ja té projectes guanyadors. Són 76 propostes que han sorgit del veïnat i que han acabat rebent el suport popular necessari i havent estat seleccionades com a vàlides per l'Ajuntament. La idea, que permet que algunes iniciatives ciutadanes es colin entre les obres que el consistori es compromet a executar els pròxims anys, ha inclòs aquesta vegada l'aparició de tres projectes sorgits de les inquietuds de nens d'entre 8 i 13 anys.

Dels 239 plantejaments que es van treballar prèviament i que havien arribat a la votació del portal decidim, ha passat el filtre una tercera part. Els vots de gairebé 50.000 persones (un 25% més de participació que a l'edició del 2021) han permès aclarir quines són les opcions preferides dels pressupostos participatius. La proposta amb més suports ha estat la de cobrir una part de la graderia del camp de futbol del Martinenc, amb 4.111 vots. Així, al marge de la llista completa dels projectes escollits, la lectura global del consistori passa per celebrar una implicació creixent del veïnat barceloní.

El regidor d’Educació, Pla de Barris, Persones Grans i Participació, Lluís Rabell, ha destacat que l'edició ha estat "reeixida" pels resultats i ha fet referència a l'increment "notori" de la participació ciutadana en la convocatòria. També ha felicitat els projectes guanyadors i ha agraït l'esforç desplegat des de les diferents àrees i serveis per fer viable l'edició.

A més a més, ha assenyalat la importància de la participació d'uns 700 o 800 infants en el procés de priorització dels projectes i també ha apuntat que hi ha hagut una "gran mobilització" dels grups impulsors. Així, ha valorat positivament que centres culturals, AFA, associacions de veïns i altres hagin fet campanya pels projectes que defensen. Els tres projectes prioritzats per nens que s'han escollit són la transformació del pati de l'Escola Barcelona (Les Corts), la millora de l'entorn de 10 centres educatius al districte de Sarrià-Sant Gervasi i la millora del pati de l'Escola Ferran i Clua, a Sant Andreu.

Entre els impulsors dels projectes hi ha associacions veïnals, esportives, de diversitat funcional, grups de dones, comunitats educatives i entitats juvenils i del lleure, entre d'altres.

Inicialment es van presentar 1.733 projectes, però 789 van passar la validació tècnica i 239 han anat a la votació final. Rabell ha explicat que en primera fase un centenar de projectes van ser descartats perquè ja estaven plantejats per l'actuació municipal i un parell de projectes han acabat descartats en la fase final perquè "ja estaven planificats".

També ha admès que hi ha projectes que "han caigut pel camí" perquè tot i rebre un suport important i ser "molt interessants" no arriben a guanyar. En aquest sentit, ha explicat que es farà un llistat acurat de la votació dels projectes perquè aquells no votats puguin ser recollits des d'altres àrees de l'Ajuntament. Per exemple, en l'edició anterior hi va haver un projecte a Sant Genís dels Agudells que va quedar fora però que serà implementat a través del Pla de Barris. Així, ha assegurat que hi haurà projectes que es faran "per altres vies".

El següent pas ara és la constitució de les comissions de seguiment de l’execució dels projectes en cadascun dels 10 districtes de la ciutat. Es convocarà als promotors dels projectes guanyadors per al disseny, execució i seguiment dels projectes, i en el cas dels vinculats amb la infància es comptarà amb la participació dels nens.

Preguntat pels terminis, Rabell ha admès que "hi ha projectes més senzills i altres més complicats", però ha afegit que "la gràcia seria que tots els tràmits es fessin el més aviat possible". Així, ha assenyalat que la intenció és "no perdre el temps" i que com a mínim la majoria estiguin començats a finals de mandat.

En el cas del carril bici de plaça Catalunya, ha garantit que aquest es farà perquè ha estat recuperat pel pla municipal de carrils bici i ha recordat que si no es va impulsar en el seu moment va ser perquè hi havia pendent primer la reforma de la Rambla i la reurbanització d'aquest espai.