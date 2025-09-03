03 de setembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Societat

Denuncien que treballadors de Carrefour va agredir dos activistes que es manifestaven contra la complicitat amb Israel

  • Imatge del logo de la cadena de supermercats Carrefour -

ARA A PORTADA

Publicat el 03 de setembre de 2025 a les 07:19

Al voltant de 100 persones es van concentrar la tarda d'aquest dimarts davant un local de Carrefour a Barcelona per denunciar que els seus treballadors van agredir dos activistes en una protesta prèvia aquest dilluns. Els manifestants protesten dues vegades al dia per exigir la fi de la complicitat de la cadena de supermercats amb Israel i, denuncien que aquest dilluns, personal de Carrefour hauria ruixat amb gas pebre il·legal directament a la cara, propinats cops de puny i apallissat en una sala privada dos dels concentrats.

Et pot interessar