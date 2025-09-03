Denuncien que treballadors de Carrefour va agredir dos activistes que es manifestaven contra la complicitat amb Israel

Al voltant de 100 persones es van concentrar la tarda d'aquest dimarts davant un local de Carrefour a Barcelona per denunciar que els seus treballadors van agredir dos activistes en una protesta prèvia aquest dilluns. Els manifestants protesten dues vegades al dia per exigir la fi de la complicitat de la cadena de supermercats amb Israel i, denuncien que aquest dilluns, personal de Carrefour hauria ruixat amb gas pebre il·legal directament a la cara, propinats cops de puny i apallissat en una sala privada dos dels concentrats.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\nView this post on Instagram\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\nA post shared by Boicot Carrefour Barcelona (@boicot.carrefour.bcn)\r\n\r\n\r\n