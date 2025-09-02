Una esllavissada de terra arrasa tot un poble al Sudan i deixa mil morts

Una esllavissada de terra a Tarsin, un poble a l'oest del Sudan, provocada aquest diumenge pels aiguats ha arrasat tot un poble i ha provocat la mort d'almenys mil persones i, de moment, només hi ha un supervivent. Va passar després d'un episodi de pluges molt fortes, segons un comunicat del moviment Exèrcit d'Alliberament del Sudan (SLMA).
El Sudan ha demanat ajuda a les Nacions Unides per enfrontar la crisi humanitària que suposa la destrucció d'aquest poble sencer. La realitat és que molta població del país vivia refugiada en les muntanyes pròximes a Tarsin, les de Marra, a causa de la guerra civil que viu el país entre les Forces de Suport Ràpid (RSF) i l'exèrcit sudanès.
Aquest espai ja era una zona tensionada degut als dos anys de guerra civil que han provocat insuficiències alimentàries i sanitàries i dificultats de transport abans d'aquesta esllavissada i, ara, ha quedat totalment destrossada.
Dos anys de conflicte
La guerra civil al Sudan va començar l'abril de 2023 entre les Forces Armades Sudaneses (SAF) i les paramilitars Forces de Suport Ràpid (RSF). Però aquesta no és la primera vegada que el país s'endinsa en un conflicte intern, de fet, des que va proclamar la independència el 1956, ha viscut més de 15 cops militars i ha estat governat pels militars durant la major part d'aquest temps, intercalats amb períodes de govern parlamentari democràtic.
Ara la guerra també té al centre qüestions polítiques i d'autogovern que han centrat els atacs al voltant de la capital Khartum i la regió de Darfur. Des que va començar el conflicte armat, es comptabilitzen més de 20.000 víctimes mortals i 8,8 milions de desplaçats, dels quals gairebé 2 milions als països veïns, el Txad i el Sudan del Sud.