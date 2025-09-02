Trobada Israel-Vaticà. Isaac Herzog, president d'Israel es reunirà aquest dijous amb el papa Lleó XIV i amb el secretari d'estat del Vaticà, Pietro Parolin. En plena guerra a la Franja de Gaza, segons l'Executiu israelià, els temes centrals d'aquestes reunions seran els esforços per assolir l'alliberament dels ostatges, la lluita contra l'antisemitisme global i la protecció de les comunitats cristianes al Pròxim Orient, a més d'altres assumptes polítics.
En qualsevol cas, és previsible que el Pontífex també faci referència a Gaza, després de les nombroses crides de Lleó XIV, que ha qualificat la situació que es viu a la franja de "barbàrie". Des de fa temps, el Pontífex ha alertat de la situació a Gaza reclamant la pau al territori.
Precisament, dimecres passat, en el marc de l'audiència general, va demanar a les parts implicades en la guerra i a la comunitat internacional que "posin fi" a "tant terror, destrucció i mort". A més, va implorar l'alliberament dels ostatges i que es faciliti l'entrada segura de l'ajuda humanitària.
D'altra banda, Israel segueix ferm en la seva destrucció de Gaza. Respecte a la Flotilla que ha sortit des de Barcelona, el ministre de Seguretat Nacional del país, Itamar Ben Gvir, ha plantejat que els activistes i polítics a bord siguin catalogats com a "terroristes". La proposta, feta al seu govern, suposaria que els integrants de les embarcacions no puguin acollir-se a un "arrest suau" d'unes poques hores i s'enfrontin a mesures més contundents.
En aquesta mateixa línia, el papa, en una trobada amb periodistes aquest estiu, va destacar que la Santa Seu "no pot aturar" els conflictes, però va afegir que treballa per la "no-violència a través del diàleg i buscant solucions", perquè "aquests problemes no es poden resoldre amb la guerra".