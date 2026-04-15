Els metges convoquen una nova vaga davant la manca de negociació amb Salut

Desena jornada de vaga dels metges per exigir millores professionals per al col·lectiu. Davant la manca de negociació amb el Departament de Salut, que ara queda en mans del conseller Dalmau a causa de la baixa mèdica de la consellera Pané, el sindicat Metges de Catalunya ha convocat una nova aturada per al dilluns 27 d’abril, coincidint un cop més amb la vaga estatal de quatre dies, a la qual també es poden sumar els facultatius catalans amb el suport del sindicat. L'organització convocant denuncia la “manca de voluntat per escoltar les reivindicacions dels professionals” per part de la conselleria, la qual considera que està seguint una estratègia basada en “diluir la veu del personal mèdic i facultatiu dins del conjunt de les organitzacions sindicals, sense voler reconèixer la singularitat del col·lectiu”. \r\n\r\nAquesta serà la desena convocatòria de vaga per part del sindicat mèdic des de l’inici de les mobilitzacions el passat mes d’octubre, sense que la conselleria hagi accedit encara a negociar cap de les reivindicacions dels metges i les metgesses. En aquesta nova jornada de protestes, el sindicat majoritari de metges del país convocarà una manifestació a Barcelona que s’iniciarà a les 10:30 hores a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau –el punt de trobada serà a la parada de metro de Guinardó– i finalitzarà davant la basílica de la Sagrada Família.\r\n