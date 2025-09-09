Els Mossos investiguen la mort violenta d'un menor a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un menor de 16 anys al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona. Cap a les 23 hores d'aquest dilluns, agents de la policia van ser requerits per adreçar-se al carrer Antoni de Capmany, on es trobaven dos menors ferits com a conseqüència, presumptament, d'una agressió.
A aquella hora de la nit, el jove es trobava amb dos menors més. Segons les primeres hipòtesis, que explica el diari Ara, un altre grup de joves armats amb navalles va atacar-los. La baralla es va produir als voltants dels Jardins de la Rambla de Sants.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es va personar al lloc i va traslladar les dues víctimes a un centre hospitalari, on una d'elles finalment ha mort. L'altre ferit, també al grup de joves on hi havia la víctima, està fora de perill mentre que el tercer implicat ha resultat il·lès. Els Mossos d'Esquadra busquen el grup atacant, en què hi hauria més d'un agressor.
La principal hipòtesi de la policia catalana és que els joves es coneixien i que la baralla hauria estat provocada per un conflicte previ entre grups. Dit d'altra manera, es podria tractar d'una venjança en què un grup ha sorprès l'altre. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha obert una investigació per esclarir els fets.