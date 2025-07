Troben una mare i una filla mortes al seu domicili al Clot

Els Mossos investiguen la troballa d'una mare i una filla mortes al seu domicili al barri del Clot de Barcelona. Segons ha avançat Betevé, el passat 4 de juliol es van trobar els cossos en avançat estat de descomposició però sense senyals de violència. Els resultats de les autòpsies revelaran si es tracta d'un crim.

La Unitat d’Investigació dels Mossos del districte de Sant Martí i el jutjat d’instrucció número 20 investiguen les causes del succés. A banda, també hi estan treballant els forenses. El passat divendres es va fer l'aixecament dels cossos per part del jutge de guàrdia i en presència del fill i germà de les dues persones mortes.