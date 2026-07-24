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Els reforços als jutjats penals de Barcelona contra la multireincidència redueixen els temps d'espera a la meitat

Societat

  • Avalada l'eutanàsia en un jutjat de Barcelona

ARA A PORTADA

Publicat el 24 de juliol de 2026 a les 10:10
Actualitzat el 24 de juliol de 2026 a les 10:12

Els reforços als jutjats penals de Barcelona des de la primavera del 2025 comencen a donar fruits. Els judicis ràpids han passat de celebrar-se a gairebé dos anys vista a aproximadament un any. Els 39 magistrats penals van celebrar uns 8.500 judicis ràpids l'any passat, 3.580 dels quals els van fer els jutges de reforç. Uns altres 5.000 casos es van resoldre per conformitat al mateix jutjat de guàrdia.

No obstant això, la falta d'efectius als jutjats d'executòries fa que hi hagi unes 16.000 sentències pendents d'aplicar. La presidenta del tribunal d'instància de Barcelona, Cristina Ferrando, demana més reforços de magistrats i funcionaris a gairebé totes les jurisdiccions de la capital catalana.

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