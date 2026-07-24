Illa viatja al Vietnam i Singapur per enfortir llaços comercials i institucionals

Salvador Illa ha iniciat aquest divendres un viatge institucional al Vietnam i Singapur per enfortir llaços comercials i vincles institucionals. Es tracta de la primera visita d'un president català al sud-est asiàtic i la tercera de l'actual cap del Govern a l'Àsia -ja va viatjar al Japó, la República de Corea i la Xina-, i la seva agenda a la regió s'estendrà del 25 al 30 de juliol, amb estada a Hanoi, Da Nang, Ciutat Ho Chi Minh i Singapur.
Al sud-est asiàtic, Illa es reunirà amb agents econòmics i la principal aerolínia de cada país, i visitarà empreses catalanes amb presència a ambdós estats. En matèria política, es trobarà amb el primer ministre de Singapur, Lawrence Wong, i amb el viceprimer ministre del Vietnam, Pham Gia Tuc.
Tot plegat, amb l'objectiu de reforçar relacions comercials. L'executiu explica que amb aquest viatge busca promoure les exportacions i atraure inversions del mercat asiàtic, com també internacionalitzar empreses catalanes. Un dels actes destacats és la inauguració del Fòrum Empresarial Catalunya-Ciutat Ho Chi Minh, que se celebra a la capital econòmica vietnamita i on Illa pronunciarà una conferència davant d'empresaris.
A Hanoi, la capital política, es reunirà amb la Cambra de Comerç i Indústria del Vietnam, mentre que a Singapur es trobarà amb ST Engineering, un dels principals grups tecnològics, d'enginyeria i defensa de l'Àsia. La multinacional té una cartera de negocis en els segments aeroespacial, ciutat intel·ligent, defensa i seguretat pública.
Les aerolínies, un dels objectius d'Illa
Illa també es trobarà amb Vietnam Airlines, ja que hi ha un "interès mutu" d'ambdós governs per a la internacionalització de rutes, segons apunten fonts de l'executiu. A més, se citarà amb Singapore Airlines, que aquest 2026 farà 20 anys que opera a Barcelona. L'aerolínia de bandera singapuresa ja va anunciar a principis d'aquest any un augment de tres a cinc vols directes amb Barcelona aquest estiu. També eliminarà definitivament les escales intermèdies i consolidarà el vol directe durant tot l'any, en una operativa prevista per a finals d'octubre.
Les trobades amb líders internacionals
En l'àmbit institucional, Illa es trobarà amb el primer ministre de Singapur, Lawrence Wong, que també lidera el Partit d'Acció Popular (PAP), de tall tecnocràtic i centrista-conservador. També ho farà amb el viceprimer ministre del Vietnam, Pham Gia Tuc, que a més ocupa un dels 19 llocs del Politburó del Partit Comunista del país, i és encarregat de dirigir sectors clau de la política econòmica, industrial i comercial de l'Estat. Així mateix, es trobarà amb líders institucionals regionals com el Comitè Popular de Ho Chi Minh i el de Da Nang, òrgans executius locals al Vietnam. Comunament coneguda com a Saigon, Ciutat Ho Chi Minh representa prop d'un 23% del PIB nacional.
Un viatge en el marc del lliure comerç amb la Unió Europea
Tant Vietnam com Singapur han signat en els últims anys acords de lliure comerç amb la Unió Europea (UE) i, amb l'objectiu de conèixer com s'articula aquesta relació amb Europa, Illa es veurà amb l'ambaixador de la UE a Singapur, Artis Bērtulis. El Govern veu una oportunitat de col·laboració perquè Catalunya es posicioni com a porta d'entrada d'ambdós països al mercat europeu, motiu pel qual Illa anirà acompanyat del conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch. Tanmateix, el viatge arriba després d'una visita anterior per part del conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper.