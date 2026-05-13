En marxa la recuperació del Pont del Petroli de Badalona afectat pel temporal Glòria

Les obres per recuperar el Pont del Petroli de Badalona començaran la primera setmana de juny i s'allargaran fins a octubre o novembre. Ho ha anunciat l'alcalde, Xavier Garcia Albiol, que ha destacat que els treballs comportaran l'ocupació de part de la platja i del Passeig Marítim durant la temporada d'estiu, un peatge que cal assumir perquè és l'època òptima per dur a terme l'operació. Amb un cost de 4 milions d'euros, es restituirà la imatge original de la passera, mentre que al tram final es canviarà el disseny per un amb forma circular, i s'instal·larà un sistema d'il·luminació innovador.
El Pont del Petroli es va veure greument afectat durant el temporal Glòria, l'any 2020, quan el fort onatge va destruir la plataforma situada al final de la passera i diversos dels elements que permetien arribar-hi. Després d'un llarg procés d'anàlisi, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha presentat el projecte a la ciutat per a recuperar-lo, un procés que tindrà conseqüències en l'àmbit paisatgístic i d'ocupació d'espai.
"Les obres s'han de fer a l'estiu perquè és la millor època per fer-les des del mar, no es poden fer a la tardor o a l'hivern", ha detallat Albiol. La previsió és que s'ocupin uns 75 metres a banda i banda del pont en el tram de platja, però també un espai important del Passeig del Marítim a l'altura de la infraestructura, per on també hi haurà un pas important de camions, ha avançat el batlle.
És per això que ha assegurat que l'obligació d'un govern és treballar "per patrimoni de la ciutat", i que l'inici de les obres són un pas molt important per a la restauració d'un dels espais més emblemàtics, si no el que més, de Badalona. El pont tindrà un espai de recerca, amb una estació meteorològica, i es dotarà d'un nou sistema d'il·luminació, amb la voluntat que estigui obert les 24 hores del dia, excepte en cas de temporal.
De juny a novembre
És previst que els treballs arrenquin durant la primera setmana de juny. Per a dur-los a terme, s'instal·larà una pontona autoelevable i fixa de 500 metres quadrats sobre quatre pilones enclavades al fons marí, que elevarà la seva alçada en cas de temporal perquè no es vegi afectada per l'onatge. Es dotarà d'una grua de 300 tones, capaç de moure peces de 35 tones i 30 metres de llargada.
"Es tracta de restituir el que tenim actualment, es canviaran sis trams més el que s'havia perdut, i la plataforma és de formigó armat, amb un encofrat perdut de xapa metàl·lica, i a dintre una corona circular amb costelles metàl·liques que donaran rigidesa i resistència", ha explicat l'enginyer d'Espai Públic de l'AMB Víctor Ortiz. La plataforma tindrà uns 120 metres quadrats, amb una amplada de pas lliure d'usuaris de 4 metres.
Amb l'actuació, es preveu donar un "pont resilient per combatre els temporals que són cada cop més freqüents", segons el gerent de l'AMB, Ramon Torra, a la vegada que rehabilitar un espai tan emblemàtic per a Badalona com ho és el Pont del Petroli: "ho havíem de fer amb cura", ha detallat.
Impuls del front marítim
L'alcalde també ha destacat que la zona es veurà sotmesa a una remodelació que durarà diversos mesos, i que comporta passar el col·lector, que avui en dia circula per la zona del Passeig Marítim, a la zona de les vies del tren. En aquest sentit, s'aprofitarà per fer una reforma d'aquest passeig, donat que l'última actuació integral és de 2012, i es reformarà el pont proper, uns treballs, ha dit, que començaran passat l'estiu de 2027.
A la vegada, s'està treballant en el canal del Gorg i s'està ultimant el projecte d'un gran parc al barri de la Mora, on s'estan acabant de desinfectar les terres, amb inici d'obres previst per a després d'aquest estiu.
Pel que fa a l'estat de les platges, ha destacat que el tram de costa més afectat pels temporals es troba al nord de la ciutat i ja de cara al Maresme, una situació recorrent que cada any obliga a actuar amb l'aportació de sorra. Les guinguetes, ha dit, podran obrir totes, si bé alguna s'ha hagut de ressituar, i hi haurà dutxes que no estaran operatives en les platges amb afectació per pèrdua de sorra.
En aquest sentit, Albiol ha reclamat que es pensi de cara al futur com preservar aquesta línia de costa, amb dics o amb altres solucions per evitar que els temporals la castiguin com fins ara, amb especial atenció al pas de la via del tren arran de mar.