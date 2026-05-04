Endesa detecta 67 casos de frau elèctric cada dia a Catalunya

Endesa va detectar 24.347 casos de frau elèctric a Catalunya durant el 2025, una xifra que representa aproximadament un terç del total registrat a l’Estat, i el que equival a una mitjana de 67 manipulacions diàries i suposa un increment del 7% respecte a l’any anterior. Segons la companyia, el frau es concentra sobretot en grans consumidors, indústries i plantacions de marihuana, que acumulen més de la meitat de l’energia defraudada, i els petits subministraments domèstics només representen el 5% del total.
En conjunt, l’energia sostreta va superar els 486 GWh, l’equivalent al consum anual d’unes 140.000 llars, és per això que Endesa alerta que aquestes pràctiques suposen un risc per a la seguretat de les persones, a banda que poden provocar incendis o electrocucions i afecten la qualitat del subministrament. Prop del 60% dels casos de frau elèctric corresponen a connexions il·legals sense contracte, mentre que el 40% restant es produeixen en instal·lacions amb subministrament regular però manipulat.
Aquestes pràctiques, segons la companyia, tenen un impacte directe sobre la xarxa elèctrica que pot provocar talls de llum en zones amb alta concentració de casos. A més, Endesa denuncia que els seus treballadors han patit un centenar d’agressions en els darrers quatre anys, 58 de les quals el 2025, durant actuacions per desmantellar connexions il·legals.
Més inspeccions
Per combatre aquesta situació, la companyia ha reforçat els sistemes de detecció d'aquestes pràctiques fraudulentes amb la col·laboració de les forces de seguretat. Durant el 2025 es van fer 22.000 inspeccions i actuacions en prop de 6.000 subministraments irregulars i, a tot l'estat, la companyia va detectar 72.700 casos de frau elèctric, amb una mitjana de prop de 200 diaris.