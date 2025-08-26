Es fa viral una estàtua de Barcelona atribuïda a Jaume Plensa... que no existeix

Una imatge feta amb IA d'una escultura amb el nom de "L'esforç" o "La càrrega", es viralitza a xarxes a nom de l'escultor barceloní Jaume Plensa, segons ha informat el diari ARA. La imatge mostra una escultura de bronze d'una dona carregant amb electrodomèstics i objectes de neteja a l'esquena i amb dos infants agafats de cada mà. La foto ha circulat per xarxes socials com una escultura real que es troba enmig de Barcelona, concretament, a l'encreuament entre el carrer Princesa i la Via Laietana.
Però la realitat és que aquesta escultura no existeix, sinó que està feta amb intel·ligència artificial. La gent ràpidament ha pogut reconèixer que la imatge de l'escultura no era real, ja que ni la ubicació que mostra coincideix amb el vertader encreuament de carrers on, suposadament, està l'escultura; ni la peça quadra amb la manera de treballar del barceloní Jaume Planes.
En declaracions a ARA l'estudi de Plensa ha aclarit que no tenen ni idea d'on ha sortit aquella imatge. "Ho vam veure primer a Instagram i vam contestar aquell compte per aclarir-ho, després va sortir a Facebook i ja ha estat imparable", mencionen des de l'estudi que ja ha denunciat i desmentit la imatge.
Segons ha pogut descobrir ARA, la imatge va sortir publicada per primera vegada fa cinc dies a Instagram i té 37.000 m'agrades. La seva efervescència a xarxes, a més, va vindre de la difusió de la imatge que va fer, també, la plataforma Cultura Inquieta a Instagram i X.
L'estil de Plensa
Plensa es considera, sobretot, escultor, tot i que ha experimentat amb el gravat, el dibuix, el so, el vídeo i fins i tot l'escenografia. Des dels inicis de la seva carrera ha dut a terme una intensa activitat creadora, que li ha permès elaborar un llenguatge molt personal i ric en matisos, amb un ampli espectre de materials (acer, ferro colat, resina, vidre, aigua o so). És en l'actualitat un dels artistes més sol·licitats en l'escena artística internacional.
Una de les seves peces escultòriques més populars és l'escultura Carmela, situada davant del Palau de la Música i cedida en dipòsit a la ciutat per l'artista. A més, Plensa ha estat investit Doctor Honoris Causa per les universitats de Chicago (2005), Autònoma de Barcelona (2018) i Universitat de Barcelona (UB).
Al llarg de la seva trajectòria ha merescut reconeixements i premis nacionals i internacionals com la medaille des Chevaliers des Arts et Lettres del Ministeri de Cultura francès el 1993, el Premi Nacional de Cultura d'Arts Plàstiques de la Generalitat de Catalunya el 1997; el Premi Nacional de les Arts Plàstiques el 2012, la Creu de Sant Jordi 2012, i el Premi Ciutat de Barcelona 2014.