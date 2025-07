Expulsen cinc ciutadans multireincidents amb un centenar de detencions a Catalunya

La policia espanyola ha expulsat de l'Estat cinc ciutadans estrangers multireincidents que operaven especialment a Catalunya. Aquests individus tenen un ampli historial delictiu, amb nombrosos antecedents policials i judicials, i sumen un centenar de detencions.

De les cinc persones expulsades, tres van ser localitzades i detingudes a Barcelona, Cornellà i Tarragona, mentre que una altra venia del Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) i l'últim procedia directament de la presó. La Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de Barcelona i la comissaria de Cornellà, en coordinació amb la Unitat Central de Repatriacions, van comunicar i planificar el vol per repatriar aquests ciutadans el passat 22 de juliol.

A l’expedició per repatriar aquestes persones, hi van participar 10 efectius i 5 vehicles policials, que van iniciar el trajecte en comitiva des del complex policial de la Verneda de Barcelona. Amb l'arribada a Madrid, els agents van lliurar els arrestats a la Unitat Central de Repatriacions a l'aeroport de Madrid-Barajas, que es va encarregar de traslladar-los en avió fins al país d'origen.

Aquestes expulsions suposen una gran coordinació en l'àmbit policial i judicial, a més d'una estreta relació documental amb els respectius consolats, que col·laboren en els tràmits de documentació. S'executen en casos extrems, com són aquests cinc, que sumaven un centenar de detencions.

La calculadora amb IA contra la multireincidència que estudia el Govern: solució o perill?

La fiscal en cap de Barcelona, Neus Pujal, ha posat la qüestió de la intel·ligència artificial per combatre la multireincidència sobre la taula amb la proposta d'implementar una "calculadora electrònica de la multireincidència" amb IA per determinar de manera ràpida si un detingut compleix els requisits per entrar a la presó. L'objectiu seria ajudar els fiscals i millorar la lluita contra els lladres multireincidents, i fonts del Departament de Justícia expliquen a Nació que ja hi estan treballant sense un termini concret. Al seu torn, i a l'espera de més concrecions -que la Fiscalia de Barcelona tampoc ha donat a aquest diari-, els diferents operadors jurídics expressen dubtes i reticències.

Existeix un consens generalitzat en l'arc parlamentari a l'hora d'assenyalar la saturació dels jutjats pels casos de multireincidència com un dels principals problemes del sistema judicial i un dels grans reptes en matèria de seguretat. "Ens hem acostumat al fet que la resposta dels tribunals arribi tard, el qual és una anomalia", rebla el catedràtic de Dret Processal de la UB Jordi Nieva. El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordat l'obertura "prioritària" de 34 nous jutjats a Catalunya el 2026, que se sumaran als cinc pactats per l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, mentre que els diferents operadors jurídics continuen reclamant solucions. Ara bé, també subratllen les exigències i línies vermelles envers la calculadora que proposa la Fiscalia.