Interrompuda la circulació de dues línies de Rodalies per una avaria a la catenària

Una incidència en el subministrament elèctric de la catenària a Montcada Bifurcació provoca afectacions a la línia R4 i la interrupció de la circulació a l'R3 i l'R7. Per aquesta estació se circula per via única i tècnics d'Adif estan treballant per solucionar la incidència.

Els trens de l'R4 amb origen o destinació Martorell començaven o acabaven a L'Hospitalet però s'ha interromput la circulació momentàniament. S'hi pot arribar fins a Cerdanyola del Vallès i es dona l'alternativa dels autobusos de la línia e3 fins a la Universitat Autònoma.

La circulació de l'R3 està interrompuda entre Montcada Ripollet i Fabra i Puig i s'està gestionant un servei alternatiu per carretera. A l'R7 estan suprimides les noves expedicions de moment.