S'ha restablert la circulació de l'R11 i l'RG1 entre Llançà i Portbou per via única, després dhaver estat interrompuda per una incidència tècnica a la infraestructura, segons ha informat Renfe. Tot i el restabliment per via única, la companyia manté el servei alternatiu per carretera entre Figueres i Portbou i, tant Renfe com Adif, alerten de retards en el tram entre Portbou i Girona. L'incident s'ha produït el mateix dia que Rodalies recupera el tram de l'R4 tallat a causa de l'accident de Gelida més de 70 dies després.\r\n