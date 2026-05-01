Rescaten tres joves que feien pàdel surf a la platja de Malgrat de Mar

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest divendres al matí en el rescat de tres joves a la platja de Malgrat de Mar, al Maresme. Segons ha explicat el sergent responsable dels GRAE, Eduard Cases, en una entrevista a 3CatInfo, els joves estaven practicant pàdel surf quan s’han vist atrapats a l’aigua i amb dificultats per tornar a la costa. El cos d’emergències ha rebut l’avís a les 10.44 h i ha aconseguit posar-los fora de perill.
En rebre l’alerta, els Bombers han activat sis dotacions, entre les quals hi havia efectius de la unitat GRAE, el grup especialitzat del cos en rescats d’alta complexitat, inclosos els aquàtics. Un cop localitzats, els joves han estat rescatats amb la col·laboració de Salvament Marítim i de la Creu Roja. Posteriorment, han sigut traslladats en barca fins a la platja, on han pogut ser atesos amb seguretat.
Cases ha detallat a 3CatInfo que, tot i que la seva vida no ha estat en perill extrem en cap moment, era important dur a terme una actuació ràpida per evitar que els efectes del fred s’allarguessin i derivessin en un quadre d’hipotèrmia. Finalment, els tres joves han estat atesos i evacuats pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).